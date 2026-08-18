Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI), die tags zuvor noch von der KI-Fantasie profitiert hatten, litten unter den steigenden Renditen am Anleihemarkt und letztlich unter Gewinnmitnahmen. So sanken die Titel von Nvidia um 2,2 Prozent. Die Papiere von Micron , Sandisk und Marvell Technology verbuchten Kursabschläge zwischen 4,9 und 6,8 Prozent.