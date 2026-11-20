An der US-Technologiebörse Nasdaq geht die Talfahrt auch am Freitag weiter: In der ersten Handelsstunde büsste der Nasdaq 100 1,64 Prozent auf 26.082 Punkte ein. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic -Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschuss-Lorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht steuert der Auswahlindex auf einen Verlust von 6,7 Prozent zu.