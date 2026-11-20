Der marktbreite S&P 500 verlor weitere 0,46 Prozent auf 7.143 Punkte. Dagegen unternahm der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial einen vorsichtigen Stabilisierungsversuch: Er erholte sich um 0,64 Prozent auf 49.409 Punkte, womit sich aber immer noch ein Wochenverlust von 5,6 Prozent abzeichnet. Am Donnerstag waren alle drei Indizes um gut zwei Prozent auf Mehrmonatstiefs abgesackt.
«Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia -Affäre schweben weiterhin über dem Markt», schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze./gl/he
(AWP)