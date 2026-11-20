So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war. Höhere Zinsen bedeuten höhere Finanzierungskosten - und die können viele Unternehmen über kurz oder lang belasten. Denn viele KI-Investitionen werden auf Pump finanziert.