Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Der Nasdaq 100 weitete mit 27.282 Punkten sein Minus zuletzt auf 2,4 Prozent aus. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Punkten in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert.