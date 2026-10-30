Andere Indizes, die weniger technologielastig sind, schlugen sich etwas besser. Den marktbreit aufgestellten S&P 500 belastete die Tech-Schwäche zwar noch relativ deutlich mit 1,5 Prozent auf 7.606 Punkte. Der stärker von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial lag aber viel weniger deutlich mit 0,6 Prozent im Minus bei 52.007 Zählern. Seine Wochenbilanz liegt jetzt mit 0,4 Prozent im Minus, seine Oktober-Bilanz bleibt mit mehr als zwei Prozent aber erfreulich.