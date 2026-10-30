Am Vortag hatte schon Alphabet die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder angeheizt. Nun aber wurde die Talfahrt noch rasanter: Etwas mehr als zwei Stunden vor Schluss stand der Nasdaq 100 mit 3,7 Prozent im Minus bei 28.316,46 Punkten. Er erreichte sein niedrigstes Niveau seit Anfang August. Seine Wochenbilanz wurde trotz der Erholungsphase zu Wochenbeginn wieder negativ. In der Oktober-Bilanz weitete der Tech-Leitindex sein Minus auf fast sieben Prozent aus.