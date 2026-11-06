Zuletzt machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,57 Prozent auf 27.047 Punkte wieder Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9,3 Prozent zu Buche. Für die Woche zeichnet sich ein Kursabschlag von 4,7 Prozent ab.