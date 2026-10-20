«Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden», kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu.