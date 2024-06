Dominiert von Technologie-Aktien ist der Rekordlauf an den US-Börsen am Donnerstag noch etwas weiter gegangen. Ein schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Erzeugerpreise im Mai, ein positives Signal für die Inflationsentwicklung, stützte. Der Dow Jones Industrial allerdings, in dem vor allem Standardwerte zu finden sind, hatte einmal mehr das Nachsehen und verbuchte erneut moderate Verluste.