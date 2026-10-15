Der jüngste Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor habe für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gesorgt und so die Renditen nach unten gedrückt, sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal. Niedrigere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen attraktiver erscheinen.