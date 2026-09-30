Die insgesamt wenig bewegten Anteilscheine von Boeing büssten anfängliche Gewinne ein und fielen zuletzt um 0,6 Prozent. Der kriselnde Flugzeugbauer bekam den milliardenschweren Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine. Er stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, dessen Aktien um 4 Prozent sanken. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft./la/he