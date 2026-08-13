Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters Cisco reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 8,8 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von immer noch 47 Prozent stark gelaufen.