Angesichts des Feiertages «Columbus Day» bleibt der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen, sodass es insgesamt an Impulsen mangelte. Der Iran vermeldete, über Mediatoren weiterhin im Austausch mit den USA zu sein. Nachdem die Ölpreise im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf aber in die Gewinnzone. Die Ölpreise hatten zuletzt die Inflation wieder nach oben getrieben. Entsprechend richten sich die Blicke auf Inflationszahlen zur Wochenmitte, die auch für den geldpolitischen Kurs der Notenbank wichtig sind.