Der Nasdaq 100 fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 29.730 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 7.748 Punkte nach oben.
Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne vom Donnerstag aus und legte um 0,4 Prozent auf 52.376 Punkte zu. In dem Leitindex sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, weshalb er sich bereits zuletzt besser gehalten hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dow ein Plus von mehr als ein Prozent an./la/he
(AWP)