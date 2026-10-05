Eskalierende Schulproteste in Frankreich, die Sorgen vor einer zunehmenden politischen Instabilität schüren, sowie die hohe Verschuldung des Euro-Landes, das sich zu einem unpopulären Sparkurs durchgerungen hat, hatten zuletzt deutlich Druck auf den Markt für Staatsanleihen gebracht. Vor allem Schulden anfälligerer Länder der Euroregion sind betroffen. Zum Wochenbeginn spitzte sich nun die Lage in Spanien zu, nachdem Ministerpräsident Pedro Sánchez angesichts zunehmender sozialer Proteste wegen der Wohnungskrise vorgezogene Neuwahlen angekündigt hatte.