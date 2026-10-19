Nach der jüngsten Talfahrt hat sich die technologielastige US-Börse Nasdaq am Montag stabilisiert. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 erholte sich rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss mit plus 1,4 Prozent auf 29.581 Zähler etwas von seinen kräftigen Verlusten. Der breite Nasdaq Composite legte um 1,2 Prozent zu. Am Freitag war der Nasdaq 100 auf sein Niveau von Mitte September zurückgefallen und hatte, gemessen an seinem vor knapp zwei Wochen bei 31.361 Punkten erreichten Rekordhoch, rund 7 Prozent eingebüsst.