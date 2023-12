Weitere wichtige Ereignisse stehen nun am Mittwoch und Donnerstag mit den Notenbank-Sitzungen der Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England an. Gehofft wird dann auf Hinweise, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Fed und auch die EZB die Zinsen senken werden. Vor Weihnachten wird dagegen von keiner der drei Zentralbanken ein Zinsschritt erwartet.