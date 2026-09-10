Dieses Mal erfasste die Verkaufswelle vor allem die Technologiewerte, unter denen sich zuletzt solche mit KI-Fantasie noch positiv abgehoben hatten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nun besonders deutlich um 0,9 Prozent auf 29.169 Punkte nach. Der zuletzt stärker gefallene Dow Jones Industrial steuert mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 52.216 Zähler auf seinen vierten schwachen Handelstag zu. Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag ausserdem um ein halbes Prozent auf 7.601 Punkte nach.