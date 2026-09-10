Allgemein unter Druck gerieten die Aktien aus den Chip- und Speichersektoren, die sich in den vergangenen Tagen noch gegen die allgemeine Börsenschwäche gestemmt hatten. Bis zu fünf Prozent gross waren die Kursverluste bei Aktien wie Western Digital , ARM , Intel , Sandisk und Micron . Als Belastung galt, dass der chinesische Anbieter Deepseek mit einem neuen KI-Modell den Druck auf die US-Konkurrenz erhöht.