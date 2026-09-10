Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf bleiben die US-Börsen auch am Donnerstag unter Druck. Weiterhin wird die Stimmung von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent erreichte am Donnerstag mit der 107-Dollar-Marke ein Hoch seit Mai. Unter den Anlegern hält sich deshalb die Sorge vor einer steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen.