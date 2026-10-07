Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgen wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002. Dies nährt Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.