Derweil stabilisierten sich die Aktien von SpaceX nach Ihrem Kursrutsch zur Wochenmitte und stiegen um gut zwei Prozent. Damit verdauten die Anleger recht gut eine nun erfolgte, erste Freigabe von Papieren aus einer gestaffelten Haltefristvereinbarung, die Insider zuvor am Verkauf der Titel gehindert hatte. Bei dieser Anlegergruppe handelt es sich vor allem um Altaktionäre und bestimmte Mitarbeiter, die so eine plötzliche Überflutung des Marktes mit Wertpapieren verhindert hatten.