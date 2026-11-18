Obwohl Nvidia mit den Quartalszahlen sowie dem Ausblick auf das Schlussquartal positiv überraschte, verloren die Aktien weitere 2,3 Prozent. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Nvidia berichtete über ein rasantes Wachstum, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Für den jüngst zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.