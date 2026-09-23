Der jüngste Ölpreisrückgang fällt als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent und WTI legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Vollversammlung passiert. Zuletzt waren Hoffnungen aufgekommen, dass sich die USA und der Iran einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich.