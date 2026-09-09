Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.652 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem nur hauchdünnen Abschlag auf 29.492 Punkte robuster. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es von Meta mit der Einführung des KI-Agenten «Muse». Dies trieb nicht nur die Meta-Aktie an, sondern auch andere KI-Profiteure, die zum Beispiel aus den Chip- und Speicherbereichen kommen.