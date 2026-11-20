Marktexperte Stephen Innes zufolge kann man beim Nasdaq-Rutsch nicht mehr von gewöhnlichen Gewinnmitnahmen sprechen, «bei der einigen überbewerteten Technologiewerten die Flügel gestutzt werden», bevor wieder Käufer in den Markt kämen. Denn «der Ausverkauf hat sich auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle ausgeweitet», während die Anleger in amerikanische Staatsanleihen und den US-Dollar flüchteten. «Die unangenehme Parallele zu 2018 lässt sich immer schwerer ignorieren», betonte der Experte. ?Nur dass die Inflation diesmal über drei Prozent liegt, was der (US-Notenbank) Fed deutlich weniger Spielraum lässt, die Wall Street vor ihren eigenen Exzessen zu retten."