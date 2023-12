Die US-Börsen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre leichten Gewinne vom Start verteidigen können. Viel Bewegung gab es nicht, an einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen an den US-Börsen dürfte vor diesem Hintergrund schwach ausfallen, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist

26.12.2023 19:49