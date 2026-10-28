Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen gehen die Anleger vorsichtig in den Mittwoch. Der Nasdaq 100 fiel zwar in den Anfangsminuten leicht positiv auf, dies erübrigte sich aber schon früh. Zuletzt stand der technologielastige Leitindex mit 29.652 Punkten quasi auf seinem Vortagsniveau, ähnlich wie der marktbreite S&P 500 mit 7.724 Zählern. Der Dow Jones Industrial kam noch auf einen Anstieg um 0,1 Prozent auf 52.439 Punkte.