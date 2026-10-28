Nach US-Börsenschluss steht der Mittwoch im Zeichen der Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet , die zu einer neuen Belastungsprobe werden dürften - vor allem für den zuletzt erholten Nasdaq 100. Starke Zahlen der südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix konnten die New Yorker Tech-Werte deshalb nicht nochmals eindeutig bewegen.
Gespannt blicken die Anleger davor aber noch auf die Fed, von der sie sich trotz der zuletzt hohen Inflation überwiegend keine Zinsänderung versprechen. «Die heutige Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten», schrieben Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar./tih/he
(AWP)