Nach US-Börsenschluss steht der Mittwochabend dann im Zeichen der Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet , die zu einer neuen Belastungsprobe für den zuletzt erholten Nasdaq 100 werden dürften. Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen rangierte die Mehrheit im Minus, nur bei Alphabet und Amazon konnten sich die Kurse im Plus behaupten.