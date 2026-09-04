Zu Wochenschluss halten die Börsianer ihr Pulver trocken. In Erwartung der jüngsten US-Arbeitsmarktdaten aus den USA halten sich die Händler an der Schweizer Börse am Freitag mehrheitlich an der Seitenlinie auf. Die erwarteten Daten sind ein Leitwert zum Zustand der US-Wirtschaft und liefern der Notenbank Fed Anhaltspunkte, wenn es um die Festsetzung der Leitzinsen geht.