Auch von den Anleihemärkten kommt Gegenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg bis auf 5,041 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Für die Aktienmärkte sei es derzeit schwer, sich zu behaupten, sagt ein Marktanalyst. «Steigende Energiepreise und steigende Zinsen bilden einen Teufelskreis, der die Perspektiven für Aktien gleich auf mehreren Ebenen belastet.»