Der Tageskalender gab ausser vereinzelten ersten Firmendaten zum dritten Quartal noch nicht viel her. Das ändert sich am Nachmittag, wenn mit JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs die ersten US-Banken ihre Q3-Bilanzen vorlegen. Gemäss Marktstrategen ist aus den Zahlen der grossen Banken abzulesen, wie es der Wirtschaft geht. Im Blick haben die Akteure auch schon den Mittwoch mit neuen wichtigen US-Inflationsdaten. Der Ölpreis hat sich mit rund 105 Dollar auf hohem Niveau etwas entspannt.