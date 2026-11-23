Denn die Spekulationen um eine schnellere Gangart der amerikanischen Notenbank bei den Zinserhöhungen in Kombination mit den Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms hätten zuletzt bei den Aktionären leichte Panik aufkommen lassen. Zu den Befürchtungen, die KI-Unternehmen könnten ihre hohen Schulden bei steigenden Zinsen nicht mehr tragen, und den Zweifeln, ob die massiven Investitionen je rentieren werden, komme die Erwartung höherer regulatorischer Widerstände für den Sektor nach dem Wahlsieg der Demokraten noch hinzu. Als wäre das nicht genug, habe die Nachricht über die Untersuchung der US-Börsenaufsicht gegen Nvidia wegen möglicher Bilanzierungsfehler für zusätzliche Unruhe gesorgt.