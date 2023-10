Die Schweizer Börse knüpft zum Wochenschluss an den Negativtrend der vergangenen Tage an und fällt im frühen Handel gar auf ein neues Jahrestief. Die Lage im Nahen Osten und die Sorgen vor einer Eskalation und den möglichen Folgen für den Ölpreis und die wirtschaftliche Entwicklung verdüsterten laut Händlern die Stimmung immer stärker. Dazu kommt der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Für Anleger würden die gestiegenen Renditen zunehmend attraktiver als die risikobehafteten Aktien.

20.10.2023 09:30