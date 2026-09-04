In diesem Zusammenhang sind die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag gerichtet. Diese Daten sind ein Leitwert zum Zustand der US-Wirtschaft und liefern der Notenbank Fed Anhaltspunkte, wenn es um die Festsetzung der Leitzinsen geht. Bis dahin werden die Anleger aber wohl eher auf der Bremse stehen. Störfeuer für die Börsen könnte jederzeit vom Ölmarkt kommen. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich mit aktuell über 95 Dollar pro Fass auf dem höchsten Niveau seit Juni.