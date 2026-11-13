Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien führen dazu, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte für einige Volatilität gesorgt. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist», relativierte eine Händlerin. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn Nvidia seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.