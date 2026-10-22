Das Grundsentiment an den Märkten wird einmal mehr von Tech-News und Ereignissen im Nahen Osten überlagert: So haben Irans Revolutionsgarden Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Strasse von Hormus gemeldet. Mit Blick auf die Tech-Aktien verweist etwa die Onlinebank Swissquote auf die starken Zahlen von Meta. Deren anfängliche Kursgewinne hätten sich aber rasch wieder in Luft aufgelöst und dabei auch die Nasdaq-Futures wieder mit nach unten gezogen. Es scheine, dass selbst starke Resultate die Sorgen der Investoren wegen anderer Krisenherde nicht länger überdecken könnten, so die Bank.