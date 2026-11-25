Während die heimische Agenda weitgehend leer ist und Impulse von Unternehmenszahlen fehlen, richtet sich der Blick wieder verstärkt auf Konjunkturdaten. Aus den USA steht einiges auf dem Programm, da gewisse Daten wegen des Feiertags «Thanksgiving» am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Aber auch Aufträge zu den langlebigen Wirtschaftsgütern oder der Konjunkturbericht des Fed (Beige Book) dürften einen Blick wert sein.