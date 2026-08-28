Der Höhepunkt steht Börsianern am Nachmittag bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Rede halten. «Und da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet», sagte eine Händlerin am Morgen. Denn schon oft sei Jackson Hole als Bühne für grössere Änderungen der Notenbankpolitik genutzt worden. Und nicht zuletzt hatte sich das Finanzministerium am Anleihenmarkt eingemischt.