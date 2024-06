Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen gestartet. Am Markt herrscht gespannte Erwartung vor den US-Daten am Nachmittag und der EZB-Zinsentscheidung am morgigen Donnerstag. Auch wenn laut Händlern eine leichte Senkung bereits sicher scheint, wollen sich Anlger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zumal zum Wochenschluss noch der Arbeitsmarktbericht aus den USA auf der Agenda steht.