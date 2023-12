Der Schweizer Aktienmarkt ist auch in den Monat Dezember mit einer freundlichen Tendenz gestartet. Vor allem die Vorlagen aus den USA ziehen hierzulande die Kurse nach oben. Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung, ohne dabei eine schwere Rezession hervorzurufen, sagten Börsianer. Marktteilnehmer setzten also vermehrt darauf, dass der nächste Zinsschritt eine Senkung sein werde.

01.12.2023 09:32