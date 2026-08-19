Gleichzeitig schürt das Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Entsprechend stützten auch zur Wochenmitte die defensiven Papiere den hiesigen Index. Impulse kommen von der laufenden Berichtssaison. Datenhighlight des Tages dürfte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sein, das aber erst nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht wird.