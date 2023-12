Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag tiefer eröffnet. Der Trend zu Gewinnmitnahmen vom vergangenen Freitag setzt sich damit verstärkt fort. Es stelle sich die Frage, ob die Bücher für dieses Jahr nach den fulminanten Gewinnen bereits geschlossen wurden, heisst es in einem Kommentar des Online-Traders CMC Markets. Am Berichtstag rückt aus konjunktureller Sicht der für Deutschland und damit auch für Schweizer Exporteure wichtige ifo-Index in den Fokus.

18.12.2023 09:30