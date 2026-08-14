Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag in einem eher ruhigen Geschäft einen kaum veränderten Start hingelegt. Positive Vorgaben der Wall Street und auch teils aus Asien - besonders erneut getrieben von den Tech-Werten - halfen auch hierzulande der Stimmung. Langsam geht dem Anstieg aber laut Händlern die Puste aus. Insgesamt zeigten sich die Märkte nach den US-Inflationsdaten diese Woche etwas beruhigt. Derweil gab es keine grossen neuen Entwicklungen im Nahost-Konflikt. «Der Iran-Krieg entwickelt sich für die Börsen zusehends zu einer berechenbaren Unbekannten, von greifbaren Lösungen sind wir aber weit entfernt», kommentierte ein Börsianer.