Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Zwar waren die Vorgaben auch dank der relativ stabilen Ölpreis positiv. «Die Tatsache, dass neue Nachrichten aus dem Nahen Osten ausbleiben, sollte bei der Stabilisierung zumindest helfen», kommentierte ein Händler. Überraschend hoch fiel indes hierzulande die Inflation für August aus. Nun müsse sich auch die SNB langsam ihre Gedanken machen, hiess es in einer ersten Reaktion von Experten. Derweil wächst die Schweizer Wirtschaft wie erwartet mit hohem Tempo.