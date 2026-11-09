Der Schweizer Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Woche gestartet. Damit stabilisiert er sich nach der Erholung vom Freitagnachmittag weiter. Insgesamt seien die Investoren aber nach wie vor auf Orientierungssuche, meinen Händler. Viele Anleger blieben insbesondere vorsichtig, weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag besser ausfielen als erwartet - was eine Zinserhöhung wahrscheinlicher macht. Nächster Fixpunkt sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.