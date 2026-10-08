Belastend wirken nebst den fehlenden Perspektiven im Nahostkonflikt auch die anhaltenden Sorgen um die Schuldentragfähigkeit Frankreichs. Die Sorgen wegen der Staatsschulden in Europa, vor allem in Frankreich, führten mittlerweile zu Kopfschmerzen, heisst es etwa in einem Kommentar von Swissquote. So sei die Zins-Differenz zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen erneut klar angestiegen. Die Bank verweist dabei auf den Umstand, dass die Situation in Deutschland mit den steigenden Ausgaben für die Verteidigung oder die Infrastruktur selber nicht rosig sei.