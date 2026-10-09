«Die Anleger schöpfen wieder etwas Hoffnung, dass sich die Lage an den Energie- und Anleihemärkten zumindest stabilisiert», kommentiert ein Händler. «Brent verharrt bei etwa 103 Dollar, während die Renditen der Staatsanleihen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben könnten.» Von einer echten Entspannung könne allerdings noch keine Rede sein. Vor allem die KI-Story bekomme zunehmend Risse, nachdem OpenAI die Umsatzprognosen gesenkt habe.