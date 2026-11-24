Im Blick steht weiterhin der Technologiesektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat einen Teil der jüngsten Unsicherheit beseitigt und am Montag eine kräftige Erholung ausgelöst. «Auch nach einem spektakulären Kurssprung kann der Weg zurück zu den alten Höchstständen noch weit sein», heisst es allerdings in einem Marktkommentar. Am Abend legen mit HP und Dell zwei weitere US-Technologiekonzerne Zahlen vor.