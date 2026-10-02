Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Schwache Pharmatitel bremsen im SMI eine deutlichere Erholung etwas aus. Grundlegend helfen positive Vorgaben von der Wall Street, während in Asien die Märkte mehrheitlich nachgaben. Nach wie vor sorgen die hohen Anleiherenditen sowie die gestörte Energieversorgung durch den Nahostkonflikt für Kopfzerbrechen. Dabei helfen auch wohl weitere Truppenverlegungen der USA in die Region nicht.